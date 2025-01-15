фото: ДСНС України у Закарпатській області

Інцидент стався у понеділок, 13 січня, в районі гірськолижного комплексу Драгобрат на Рахівщині. Рятувальники розшукали мандрівника, який втратив орієнтир

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Закарпатській області, передає RegioNews.

Відомо, що 21-річний турист з Одещини піднявся на гору Стіг витягом "Вершина Карпат", після чого з’їхав не в той бік. Юнак опинився в лісі. Це сталося ще опівдні, однак до самого вечора турист не втрачав надії, що вибереться з хащів самостійно.

"Отримавши дзвінок, фахівці гірських пошуково-рятувальних відділень села Кваси і селища Ясіня вирушили на пошуки лижника. Підтримуючи постійний телефонний зв’язок, рятувальники знайшли його на полонині Крачуняска – за кілька годин хлопець "наблукав" близько 4 кілометрів", – йдеться в повідомленні.

Надзвичайники доправили мандрівника до місця тимчасового проживання.

Нагадаємо, на Львівщині надзвичайники врятували туристок із собаками, які застрягли в горах через сильний снігопад.