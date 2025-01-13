фото: ДСНС

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Чоловік провалився під кригу на відстані 15 метрів від берега. Діставшись до нього, рятувальники кинули йому мотузку, витягли з водойми та човном доставили його до берега.

Врятованого передали медикам.

Нагадаємо, раніше у водоймі а Полтавщині знайшли тіло чоловіка, який зник ще 30 грудня.