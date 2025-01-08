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08 січня 2025, 19:20

У Хмельницькому двоє чоловіків провалися під лід

08 січня 2025, 19:20
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фото: ДСНС
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Подія сталася в середу, 8 січня, близько 13:00 на річці Південний Буг у Хмельницькому. Двоє рибалок провалися під лід

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

Інші рибалки, які стали свідками події, викликали рятувальників і дістали з води одного чоловіка. Другого під час непростої рятувальної операції дістали з крижаної води надзвичайники.

Зазначається, що ускладнював порятунок крихкий та нестабільний лід – рятували чоловіка за допомогою човна та рятувальної мотузки.

Постраждалого, місцевого рибалку, передали медикам "швидкої", які констатували у нього сильне переохолодження. Інший постраждалий за меддопомогою не звернувся.

Нагадаємо, 7 січня 66-річний чоловік разом із 7-річним онуком провалилися під лід на річці Снов у Чернігівській області. Вчора їх не вдалося знайти, сьогодні рятувальники продовжили пошуки.

Згодом тіло чоловіка дістали з водойми, пошуки дитини тривають.

рибалки рятувальники Хмельницький річка крига
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