На Сумщине рыбак провалился под лед
ЧП произошло сегодня утром, 15 января, в городе Кролевец Конотопского района. Рыбака спасли
Об этом сообщает ГСЧС Украины в Сумской области, передает RegioNews.
Оказалось, что около 07:40 на пруду по улице Шевченко рыбак провалился под лед.
"Пострадавший находился на расстоянии около 30 м от берега. Сотрудники ГСЧС на лодке, разламывая лед, приблизились к мужчине. Его обвязали спасательной веревкой и затащили в плавсредство, на котором доставили к берегу", – говорится в сообщении.
От медицинской помощи рыбак отказался. Спасенного мужчину доставили домой.
Напомним, 8 января на реке Южный Буг в Хмельницком два рыбака провалились под лед.
В горах на Закарпатье заблудился 21-летний лыжник из Одесской областиВсе новости »
15 января 2025, 06:55На Черниговщине уже неделю ищут провалившегося под лед 7-летнего мальчика
14 января 2025, 14:25В Житомирской области на водохранилище мужчина провалился под лед
13 января 2025, 12:57
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
Запорожцы получат более 230 млн грн компенсации за поврежденное и уничтоженное имущество
15 января 2025, 19:30В Николаевской области начальник штаба насчитал "тыловикам" более 4 млн грн боевых выплат
15 января 2025, 19:10Россияне били по Никопольщине дронами и артиллерией: есть пострадавший
15 января 2025, 18:49Стратегический тупик: война и проблема мобилизации в Украине
15 января 2025, 18:40На Киевщине экс-глава ВВК "продавал" фиктивные медсправки за 10 тысяч долларов
15 января 2025, 18:20В пограничном Закарпатье остановили микроавтобус, упакованный сигаретами
15 января 2025, 17:56Военный учет 17-летних призывников: Зеленский подписал закон
15 января 2025, 17:45Пожар в центре Киева: загорелся подземный кабельный коллектор
15 января 2025, 17:25На Волыни в результате взрыва гранаты травмировались два человека
15 января 2025, 17:18
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все публикации »
Все блоги »