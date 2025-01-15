фото: ГСЧС Украины в Сумской области

ЧП произошло сегодня утром, 15 января, в городе Кролевец Конотопского района. Рыбака спасли

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Сумской области, передает RegioNews.

Оказалось, что около 07:40 на пруду по улице Шевченко рыбак провалился под лед.

"Пострадавший находился на расстоянии около 30 м от берега. Сотрудники ГСЧС на лодке, разламывая лед, приблизились к мужчине. Его обвязали спасательной веревкой и затащили в плавсредство, на котором доставили к берегу", – говорится в сообщении.

От медицинской помощи рыбак отказался. Спасенного мужчину доставили домой.

Напомним, 8 января на реке Южный Буг в Хмельницком два рыбака провалились под лед.