На Чернігівщині вже тиждень шукають 7-річного хлопчика, який провалився під лід
Рятувальники продовжують пошуки 7-річного хлопчика, який зник на річці Снов ввечері 7 січня. Дитина провалилася під лід зі своїм дідусем
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Чернігівській області.
"Рятувальники продовжують шукати хлопчика, який зник у річці Снов поблизу села Брусилів", – йдеться у повідомленні.
Наразі до пошуків у річках Снов і Десна залучили п'ятьох рятувальників, одну одиницю техніки та човен.
Нагадаємо, 7 січня 66-річний чоловік разом із 7-річним онуком провалилися під лід на річці Снов.
Тіло чоловіка дістали з водойми 8 січня.
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