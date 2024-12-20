Росіяни влаштували у Херсоні пекло: в ОВА показали наслідки масованих обстрілів
Сьогодні вночі та вранці, 20 грудня, окупаційні війська РФ завдали масованих ударів по Херсону. Загарбники били по цивільній інфраструктурі та житлових будинках. Є жертви та поранені
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
"Окупанти влаштували у місті пекло. Вибухи – у всіх районах обласного центру. Ворог цілеспрямовано атакував житлову забудову, соціальну та критичну інфраструктуру", – поінформував Олександр Прокудін.
Зранку повідомлялося про одного загиблого мирного жителя та девʼятьох поранених.
Внаслідок масованого обстрілу у Херсоні здійнялися пожежі. Горіли багатоквартирні та приватні будинки, господарчі споруди, гаражі й автівки. Рятувальники локалізували 12 пожеж. Також бійці ДСНС деблокувати трьох людей з їхніх пошкоджених осель.
Нагадаємо, ЗСУ ліквідували ворожі диверсійно-розвідувальні групи, що вночі проривалися в напрямку Херсона.