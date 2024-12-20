фото: ГСЧС Украины в Сумской области

В ночь на 20 декабря российские войска совершили ракетный обстрел инфраструктуры города Сумы. Зафиксированы разрушения, возник пожар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Сумской областной военной администрации.

"Предварительно, люди не пострадали", – говорится в сообщении.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар, нанесенный ракетным ударом. Пожарные быстро усмирили пламя и предотвратили его распространение.

Напомним, в пятницу, 20 декабря, россияне нанесли массированные удары по Херсону и окрестным населенным пунктам. В результате атаки два человека погибли, еще 10 гражданских получили ранения.