Оборонці Сумщини знищили танк, бронеавтомобілі та бліндаж росіян

фото: ДПСУ

На Сумському напрямку воїни 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий Кордон" завдали точних ударів по російській техніці та укритті окупантів. Ворог зазнав втрат

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Лише за дві доби роботи оператори FPV-дронів знищили два броньованих автомобілі, танк і ворожий бліндаж. Шукаємо наступні цілі", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, мінометники 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий Кордон" уразили на Північному напрямку блокпост окупантів.

Раніше повідомлялося, що артилеристи "Сталевого Кордону" знищили російську БМП на Сумському напрямку.