Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога: інформація на 10 грудня
Протягом минулої доби, 9 грудня, Сили оборони України знищили 1 350 російських загарбників. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення становить майже 756 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 10.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 755 940 (+1 350) осіб,
- танків ‒ 9 524 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19 596 (+7) од,
- артилерійських систем – 21 064 (+3) од,
- РСЗВ – 1 253 од,
- засоби ППО ‒ 1 023 од,
- літаків – 369 од,
- гелікоптерів – 329 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 107 (+14) од,
- крилаті ракети ‒ 2 859 од,
- кораблі / катери ‒ 28 од,
- підводні човни ‒ 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31 037 (+48) од,
- спеціальної техніки ‒ 3 637 (+1) од.
Нагадаємо, за минулий тиждень Сили оборони України знищили близько 11 240 російських окупантів, а також 1 138 одиниць озброєння та військової техніки загарбників.
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