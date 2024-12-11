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11 декабря 2024, 13:35

Защитники Сумщины уничтожили танк, бронеавтомобили и блиндаж россиян

11 декабря 2024, 13:35
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фото: ГПСУ
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На Сумском направлении воины 15-го мобильного пограничного отряда "Стальной Границы" нанесли точные удары по российской технике и укрытию оккупантов. Враг понес потери

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Лишь за двое суток работы операторы FPV-дронов уничтожили два бронированных автомобиля, танк и вражеский блиндаж. Ищем следующие цели", – говорится в сообщении.

Напомним, минометчики 15-го мобильного пограничного отряда "Стальной Границы" поразили на Северном направлении блокпост оккупантов.

Ранее сообщалось, что артиллеристы "Стальной Границы" уничтожили российскую БМП на Сумском направлении.

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