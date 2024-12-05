фото: ДПСУ

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що добре підготовлені та мотивовані прикордонники-артилеристи забезпечують надійне прикриття піхоти та влучно знищують ворога.

"Бійці "Сталевого кордону" показали свою снайперську майстерність вогнем із гармати БС-3. Два постріли і два влучання по ворожій БМП на Сумському напрямку", — йдеться в повідомленні.

Раніше на Сумському напрямку пілоти 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий Кордон" за допомогою БПЛА виявили та знищили бліндаж окупантів із боєприпасами.