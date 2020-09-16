Мер Сум Олександр Лисенко втретє балотуватиметься на цю посаду
Мер Сум Олександр Лисенко, який вже двічі вигравав вибори, підтвердив намір взяти участь у місцевих виборах 25 жовтня і знову претендувати на посаду міського голови.
Про це пише RegioNews з посиланням на сторінку Олександра Лисенка у Facebook.
Наша каденція пройшла під гаслом "Реальними справами — оновлюємо наше місто", — зауважив міський голова Сум. — За минулі п’ять років команда доклала багато зусиль для досягнення цієї мети, позитивних змін у місті немало. І все ж таки, зустрічаючись з громадою, я чую і критику. Але, як кажуть, хто нічого не робить, того й ні за що критикувати. Ми працюємо для людей, і в майбутньому обов’язково врахуємо всі зауваження містян".
Ініціативи сумчан - наш план дій! Ми любимо Суми та хочемо, щоб місто стало по-справжньому сучасним, а жити в ньому...Опубліковано Олександр Лисенко Вівторок, 15 вересня 2020 р.
Нагадаємо. Мер Сум Лисенко порушує карантин, проводячи передвиборну агітацію.
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