Мер Сум Олександр Лисенко втретє балотуватиметься на цю посаду

Про це пише RegioNews з посиланням на сторінку Олександра Лисенка у Facebook.

Наша каденція пройшла під гаслом "Реальними справами — оновлюємо наше місто", — зауважив міський голова Сум. — За минулі п’ять років команда доклала багато зусиль для досягнення цієї мети, позитивних змін у місті немало. І все ж таки, зустрічаючись з громадою, я чую і критику. Але, як кажуть, хто нічого не робить, того й ні за що критикувати. Ми працюємо для людей, і в майбутньому обов’язково врахуємо всі зауваження містян".