Мер Сум Лисенко порушує карантин, проводячи передвиборну агітацію - ЗМІ

Олександр Лисенко проводить по три-чотири зустрічі з виборцями вечір

Олександр Лисенко проводить по три-чотири зустрічі з виборцями вечір

Фото з відкритих джерел

Про це пише RegioNews з посиланням на видання Данкор.

Видання повідомило, що у дворах в одному з районів Сум розклеїли нові оголошення про зустріч з мером Олександром Лисенком.

У них написано, що 2 вересня (на третій день, коли Суми перебувають в "помаранчевій зоні" карантину у зв'язку з епідемією коронавіруса) відбудеться зустріч з міським головою.

Минулого тижня, за інформацією видання, Лисенко встигав провести за 4 зустрічі за вечір. На ці зустрічі приходили люди без масок, соціальна дистанція не дотримувалася, тобто сам мер порушував ухвалене і підписане ним же рішення виконкому від 22 серпня.

У рішенні виконкому заборонено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних, агітаційних та інших) заходів, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади і органів місцевого самоврядування, релігійних заходів та зборів співвласників багатоквартирних житлових будинків за умови здійснення контролю релігійною організацією та організаторами зборів за дотриманням фізичної дистанції між учасниками не менше 1,5 м і перебування не більше ніж однієї людини на 10 кв. м площі будівлі чи території, якщо релігійне захід або збори проводяться в приміщенні або на відкритому повітрі".

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