18:08  01 вересня
Перша леді України Олена Зеленська стала екскурсоводом
19:41  01 вересня
Кандидат у мери Луцька від "Слуг народу" стане відомим у середині вересня
17:56  01 вересня
На Донбасі від початку доби зберігається тиша – штаб
UA | RU
UA | RU
01 вересня 2020, 21:32 3

Мер Сум Лисенко порушує карантин, проводячи передвиборну агітацію - ЗМІ

01 вересня 2020, 21:32 3
Читайте также на русском языке
Олександр Лисенко проводить по три-чотири зустрічі з виборцями вечір
Олександр Лисенко проводить по три-чотири зустрічі з виборцями вечір
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міський голова Сум Олександр Лисенко проводить зустрічі з виборцями з порушенням карантинних обмежень.

Про це пише RegioNews з посиланням на видання Данкор.

Видання повідомило, що у дворах в одному з районів Сум розклеїли нові оголошення про зустріч з мером Олександром Лисенком.

У них написано, що 2 вересня (на третій день, коли Суми перебувають в "помаранчевій зоні" карантину у зв'язку з епідемією коронавіруса) відбудеться зустріч з міським головою.

Минулого тижня, за інформацією видання, Лисенко встигав провести за 4 зустрічі за вечір. На ці зустрічі приходили люди без масок, соціальна дистанція не дотримувалася, тобто сам мер порушував ухвалене і підписане ним же рішення виконкому від 22 серпня.

У рішенні виконкому заборонено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних, агітаційних та інших) заходів, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади і органів місцевого самоврядування, релігійних заходів та зборів співвласників багатоквартирних житлових будинків за умови здійснення контролю релігійною організацією та організаторами зборів за дотриманням фізичної дистанції між учасниками не менше 1,5 м і перебування не більше ніж однієї людини на 10 кв. м площі будівлі чи території, якщо релігійне захід або збори проводяться в приміщенні або на відкритому повітрі".

Нагадаємо, 5 липня У Ніжині партія мера Чернігова Атрошенко влаштувала концерт під час карантину

вибори карантин порушення мер Суми агітація Лисенко Олександр
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Колишній мер Дніпра Іван Куліченко піде на вибори з партією "Наш край"
01 вересня 2020, 20:49
Не знає Києва: кандидат у мери столиці Ірина Верещук осоромилася перед журналістами
01 вересня 2020, 20:20
Кандидат у мери Луцька від "Слуг народу" стане відомим у середині вересня
01 вересня 2020, 19:41
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Миколаївщині
Допоможемо впізнати тигра: як на Полтавщині формують електоральні вподобання
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »