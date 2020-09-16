Партія "Європейська солідарність" на виборах мера Києва підтримає Кличка

У політсилі зазначили, що мер Кличко реалізовував політичний курс Порошенка

У політсилі зазначили, що мер Кличко реалізовував політичний курс Порошенка

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба партії.

Зараз на посаду київського міського голови ми підтримаємо діючого нашого мера, який реалізував політичний курс п'ятого президента України", - повідомив глава київського осередку ЄС Володимир Прокопів.

Як відомо, партійний список до Київради очолила дружина Порошенка Марина.

Нагадаємо, напередодні був опублікований результат опитування, згідно з яким, "Слуги народу" на виборах в Київраду обійшли "Євросолідарність" і тепер займають друге місце серед уподобань виборців.