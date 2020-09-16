Партія "Європейська солідарність" на виборах мера Києва підтримає Кличка
У політсилі зазначили, що мер Кличко реалізовував політичний курс Порошенка
У політсилі зазначили, що мер Кличко реалізовував політичний курс Порошенка
Партія "Європейська солідарність" вирішила підтримати на виборах мера Києва діючого голову міста Віталія Кличка.
Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба партії.
Зараз на посаду київського міського голови ми підтримаємо діючого нашого мера, який реалізував політичний курс п'ятого президента України", - повідомив глава київського осередку ЄС Володимир Прокопів.
Як відомо, партійний список до Київради очолила дружина Порошенка Марина.
Нагадаємо, напередодні був опублікований результат опитування, згідно з яким, "Слуги народу" на виборах в Київраду обійшли "Євросолідарність" і тепер займають друге місце серед уподобань виборців.
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