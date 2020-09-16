Мэр Сум Александр Лысенко в третий раз будет баллотироваться на эту должность

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу Александра Лысенко в Facebook.

Наша каденция прошла под лозунгом "Реальными делами — обновляем наш город", — отметил городской голова Сум. — За прошедшие пять лет команда приложила много усилий для достижения этой цели, положительных изменений в городе немало. И все же, встречаясь с общиной, я слышу и критику. Но, как говорят, кто ничего не делает, того и не за что критиковать. Мы работаем для людей, и в будущем обязательно учтем все замечания горожан".