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16 сентября 2020, 15:19 6

Мэр Сум Александр Лысенко в третий раз будет баллотироваться на эту должность

16 сентября 2020, 15:19 6
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Мэр Сум Александр Лысенко, который уже дважды выигрывал выборы, подтвердил намерение принять участие в местных выборах 25 октября и снова претендовать на должность городского головы.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу Александра Лысенко в Facebook.

Наша каденция прошла под лозунгом "Реальными делами — обновляем наш город", — отметил городской голова Сум. — За прошедшие пять лет команда приложила много усилий для достижения этой цели, положительных изменений в городе немало. И все же, встречаясь с общиной, я слышу и критику. Но, как говорят, кто ничего не делает, того и не за что критиковать. Мы работаем для людей, и в будущем обязательно учтем все замечания горожан".

Инициативе сумчан - наш план действий! Мы любим и хотим, чтобы город стал по-настоящему современным, а жить в нем...

Опубликовано Александр Лысенко Вторник, 15 сентября 2020 г.

Напомним. Мэр Сум Лысенко нарушает карантин, проводя предвыборную агитацию.

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выборы мэр Сумы Батькивщина Кандидат Лысенко Александр
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