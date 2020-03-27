У померлої мешканки Сумщини виявили коронавірус

Лабораторні тести підтвердили, що померла 78-річна жінка була інфікована COVID-19

Лабораторні тести підтвердили, що померла 78-річна жінка була інфікована COVID-19

Про це інформують RegioNews із посиланням на Sumy Today.

27 березня про зараження коронавірусом своєї колишньої пацієнтки меру Конотопу Андрію Семеніхіну повідомив головний лікар Конотопської ЦРЛ.

Нагадаємо, що 25 березня літня жінка померла в реанімації лікарні. Попередньо мала ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції. Експрес-тест, який пацієнтці зробили ще за життя, показав зараження COVID. Експертиза ПЛР підтвердила коронавірус.

У трьох родичів померлої експрес-тести теж показали зараження "китайським” вірусом.

Як писали RegioNews раніше, 26 березня у 49-річної пацієнтки Сумської інфекційної лікарні підтвердили коронавірусну інфекцію.