У умершей жительницы Сумщины обнаружили коронавирус

Лабораторные тесты подтвердили, что скончавшаяся 78-летняя женщина была инфицирована COVID-19

Лабораторные тесты подтвердили, что скончавшаяся 78-летняя женщина была инфицирована COVID-19

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Sumy Today.

27 марта о заражения коронавирусом своей бывшей пациентки мэру Конотопа Андрею Семенихину сообщил главный врач Конотопской ЦРБ.

Напомним, что 25 марта пожилая женщина скончалась в реанимации больницы. Предварительно имела признаки острой респираторной вирусной инфекции. Экспресс-тест, который пациентке сделали еще при жизни, показал заражение COVID. Экспертиза ПЦР подтвердила коронавирус.

У троих родственников умершей экспресс-тесты тоже показали заражение "китайским” вирусом.

Как писали RegioNews ранее, 26 марта у 49-летней пациентки Сумской инфекционной больницы подтвердили коронавирусную инфекцию.