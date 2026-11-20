Фото: Національна поліція

На Рівненщині поліцейські затримали 15-річного жителя села Невірків, якого підозрюють в умисному вбивстві 59-річного односельця. Неповнолітній завдав чоловікові щонайменше 32 ножових поранення

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інформація про злочин надійшла правоохоронцям 18 листопада близько 10:30. 64-річна жителька села повідомила, що виявила сусіда за місцем проживання без ознак життя.

На місце прибули слідчо-оперативна група, слідчі та працівники карного розшуку.

У ході розслідування правоохоронці встановили ймовірного нападника — 15-річного односельця загиблого.

За попередніми даними, того дня близько 07:30 хлопець прийшов до чоловіка додому. Між ними виник конфлікт, під час якого підліток схопив ніж і завдав потерпілому численних ударів. Після цього він утік.

Під час огляду тіла загиблого виявили 32 колото-різані рани в ділянці грудної клітки, живота та шиї. За висновком медиків, чоловік помер від масивної крововтрати.

Поліцейські затримали 15-річного хлопця та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За погодженням із прокуратурою йому повідомили про підозру в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

За інформацією поліції, неповнолітній зізнається у скоєному. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Також відомо, що раніше хлопець був засуджений за крадіжку та перебував під пробаційним наглядом.

Нагадаємо, в місті Ірпінь Бучанського району конфлікт між двома знайомими закінчився смертю одного з чоловіків. Правоохоронці повідомили 32-річному фігуранту про підозру.