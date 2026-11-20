Фото: Национальная полиция

В Ровенской области полицейские задержали 15-летнего жителя села Неверков, которого подозревают в умышленном убийстве 59-летнего односельчанина. Несовершеннолетний нанес мужчине по меньшей мере 32 ножевых ранения

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Информация о преступлении поступила правоохранителям 18 ноября около 10:30. 64-летняя жительница села сообщила, что обнаружила соседа по месту жительства без признаков жизни.

На место прибыли следственно-оперативная группа, следователи и работники уголовного розыска.

В ходе расследования правоохранители установили предполагаемого нападающего 15-летнего односельчанина погибшего.

По предварительным данным, в тот день около 07:30 парень пришел к мужчине домой. Между ними возник конфликт, во время которого подросток схватил нож и нанес потерпевшему многочисленные удары. После этого он скрылся.

Во время осмотра тела погибшего обнаружили 32 колото-резаных раны в области грудной клетки, живота и шеи. По заключению медиков, мужчина умер от массивной кровопотери.

Полицейские задержали 15-летнего парня и поместили в изолятор временного содержания.

По согласованию с прокуратурой ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

По информации полиции, несовершеннолетний признается в совершенном. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Также известно, что ранее парень был осужден за воровство и находился под пробационным наблюдением.

Напомним, в городе Ирпень Бучанского района конфликт между двумя знакомыми закончился смертью одного из мужчин. Правоохранители сообщили 32-летнему фигуранту о подозрении.