Фото: поліція Рівненської області

На Рівненщині до суду скерували обвинувальний акт щодо 51-річного водія мікроавтобуса Renault Trafic, який, за даними слідства, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з мотоциклом. Унаслідок аварії загинули 19-річний мотоцикліст і його 14-річна пасажирка

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 12 серпня близько 20:45 на ділянці дороги між селами Довговоля та Любахи Володимирецької громади.

За попередніми даними слідства, 51-річний житель села Довговоля, керуючи автомобілем Renault Trafic, перед зміною напрямку руху не переконався в безпечності маневру та виїхав на зустрічну смугу. Там мікроавтобус зіткнувся з мотоциклом Lifan, за кермом якого перебував 19-річний житель села Любахи.

Унаслідок зіткнення водій мотоцикла та його 14-річна пасажирка загинули на місці від отриманих травм. Дівчина, яка була жителькою Довговолі, під час поїздки не мала мотошолома.

Як встановили правоохоронці, посвідчення водія відповідної категорії 19-річний мотоцикліст отримав саме того дня.

Після аварії водія мікроавтобуса затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру.

Наразі досудове розслідування завершили, а матеріали кримінального провадження скерували до суду. Обвинувачений перебуває під вартою. Санкція інкримінованої статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Рівненському районі до суду скерували справу 20-річного мотоцикліста, який спричинив ДТП із тяжкими наслідками. Унаслідок зіткнення постраждала 16-річна пасажирка мотоцикла — дівчина отримала травми, небезпечні для життя.