Росія обстріляла 22 населені пункти Сумщини: травмовані двоє людей
Упродовж минулої доби російські війська здійснили 26 обстрілів 22 населених пунктів Сумської області. Внаслідок ворожих атак травмувалися двоє людей
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
У Глухівській громаді внаслідок ударів російських безпілотників травмувалися 57-річний чоловік і 56-річна жінка. Також пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, транспортні засоби та об’єкти інфраструктури.
В інших громадах області зафіксували такі руйнування:
- Сумська громада – пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.
- Конотопська громада – пошкоджено багатоквартирний будинок та адміністративну будівлю.
- Шосткинська громада – пошкоджено житлові будинки.
На місцях російських атак працювали слідчо-оперативні групи поліції. Правоохоронці документують наслідки обстрілів.
Нагадаємо, впродовж доби російські війська неодноразово атакували Хмельницьку область ударними безпілотниками. Під час атаки у медичному закладі пошкоджено вікна та вхідну групу. Також зазнали пошкоджень автомобілі, припарковані неподалік.