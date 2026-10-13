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13 жовтня 2026, 10:19

Росія обстріляла 22 населені пункти Сумщини: травмовані двоє людей

13 жовтня 2026, 10:19
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Фото: Національна поліція
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Упродовж минулої доби російські війська здійснили 26 обстрілів 22 населених пунктів Сумської області. Внаслідок ворожих атак травмувалися двоє людей

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

У Глухівській громаді внаслідок ударів російських безпілотників травмувалися 57-річний чоловік і 56-річна жінка. Також пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, транспортні засоби та об’єкти інфраструктури.

В інших громадах області зафіксували такі руйнування:

  • Сумська громада – пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.
  • Конотопська громада – пошкоджено багатоквартирний будинок та адміністративну будівлю.
  • Шосткинська громада – пошкоджено житлові будинки.

На місцях російських атак працювали слідчо-оперативні групи поліції. Правоохоронці документують наслідки обстрілів.

Нагадаємо, впродовж доби російські війська неодноразово атакували Хмельницьку область ударними безпілотниками. Під час атаки у медичному закладі пошкоджено вікна та вхідну групу. Також зазнали пошкоджень автомобілі, припарковані неподалік.

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