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У Рівненській області внаслідок однієї з російських повітряних атак 11 жовтня поранень зазнали троє людей

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль, передає RegioNews .

"Ворог продовжує атакувати Рівненщину з повітря. Дякую силам ППО, які тримають цей удар. На жаль, не завжди вдається уникнути наслідків. Під час минулої атаки поранень зазнало троє людей", — повідомив Олександр Коваль.

Очільник ОВА також нагадав жителям області про необхідність дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

Інших подробиць щодо стану поранених та обставин атаки наразі не повідомляли.

Нагадаємо, що на Сумщині російський безпілотник влучив в автомобіль екстреної медичної допомоги, який їхав на виклик. Поранень зазнали 44-річний водій і 59-річний парамедик. Наразі вони отримують медичну допомогу, попередньо, травми неважкі.