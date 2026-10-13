Российские дроны атаковали Ровно и Сарненщину: что известно о последствиях

Фото: Национальная полиция

Вечером 12 октября российские войска атаковали Ровенскую область беспилотниками. В Ровно повреждено нежилое здание, а в Сарненщине в результате ударов по объектам инфраструктуры возник пожар

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Около 21:00 один из вражеских беспилотников атаковал областной центр. По предварительной информации, люди не пострадали.

На месте удара взрывотехники изъяли и вывезли недетонированную часть реактивного беспилотника. Психологи полиции оказывали помощь местным жителям.

Также российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры в Сарненщине. Спасатели локализовали пожар.

Правоохранители призывают жителей не приближаться к местам попадания и обломкам беспилотников и находиться в безопасных местах.

Напомним, 11 октября в Ровенской области в результате одной из российских воздушных атак ранения получили три человека.

В Сумской области российский беспилотник попал в автомобиль экстренной медицинской помощи, который ехал на вызов. Ранения получили 44-летний водитель и 59-летний парамедик.