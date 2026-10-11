На Сумщині російський дрон атакував швидку: поранені водій і парамедик

Фото: Сумська ОВА

На Сумщині російський безпілотник влучив в автомобіль екстреної медичної допомоги, який їхав на виклик. Поранень зазнали 44-річний водій і 59-річний парамедик. Наразі вони отримують медичну допомогу, попередньо, травми неважкі

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація в Telegram, передає RegioNews .

Атака сталася близько п’ятої ранку. Бригада екстреної медичної допомоги прямувала на виклик до Свеської громади. Дорогою, на території Ямпільської громади, в автомобіль влучив російський дрон.

Медикам вдалося самостійно вибратися з пошкодженої автівки. Попри загрозу повторного удару, їхні колеги оперативно прибули на місце події та евакуювали бригаду.

44-річний водій і 59-річний парамедик наразі перебувають під медичним наглядом та отримують необхідну допомогу.

Нагадаємо, що у ночі та вранці 11 жовтня російські війська атакували чотири райони Дніпропетровщини. У Дніпрі постраждали четверо людей, зокрема двоє дітей. На Нікопольщині поранений рятувальник, у Синельниківському районі — чоловік.