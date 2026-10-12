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12 жовтня 2026, 21:32

Двоє загиблих і щонайменше семеро поранених: наслідки вечірньої атаки РФ на Київ

12 жовтня 2026, 21:32
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Фото: Київська міська прокуратура
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Унаслідок вечірньої атаки російських військ на Київ загинули двоє людей, ще щонайменше семеро постраждали. Серед травмованих — 17-річна дівчина

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Станом на 21:00 було відомо про загибель 59-річної жінки. Тіло ще однієї людини виявили в автомобілі біля будинку.

Постраждалі дістали осколкові поранення, забої та різані рани.

За даними прокуратури, російський безпілотник упав у дворі 25-поверхового будинку в Дарницькому районі столиці. Унаслідок цього загорілися квартири на четвертому та п’ятому поверхах.

Пожежа знищила щонайменше 12 автомобілів і два мотоцикли.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину військовими РФ за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що російські військові вранці 12 жовтня здійснили атаку безпілотниками на Київ.

Станом на 15:20 12 жовтня кількість постраждалих унаслідок російських ударів по Києву зросла до чотирьох людей.

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