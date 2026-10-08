РФ атаковала Ровенщину: на предприятии вспыхнул пожар
В Ровенской области в результате российской атаки утром 8 октября повреждено гражданское предприятие. На его территории вспыхнул пожар
Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.
По его словам, предприятие получило повреждения во время утренней атаки на область. На месте работают все соответствующие службы.
По предварительной информации, люди не пострадали.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 970 ударов по 58 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак три человека получили ранения.
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