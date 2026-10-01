Вбивство Фаріон: Зінченко отримав вирок

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

В'ячеслава Зінченка визнали винним у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Правоохоронці також підтвердили, що він в одному з месенджерів став учасником групи, яка пропагує культ насильства і жорстокості, а також расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію. У 2024 році Зінченко також долучився до ще однієї групи, пов’язаної з російською неонацистською організацією.

Саме після перебування у цих групах у нього з'явилась неприязнь до Ірини Фаріон, і у нього виник умисел на вбивство. За даними правоохоронців, Зінченко ретельно готувався до вчинення злочину – збирав конфіденційну інформацію про місце проживання та роботи жертви, стежив за нею, а також розробив детальний план її вбивства та придбав вогнепальну зброю.

Суд оголосив обвинуваченому вирок – довічне позбавлення волі.

Справа про вбивство Ірини Фаріон

Трагедія сталася 19 липня 2024 року, близько 19:20, біля будинку Ірини Фаріон на вулиці Масарика у Львові. Зловмисник здійснив один постріл у голову жертви та втік. Постраждалу доправили до лікарні, але врятувати її не вдалося – вона померла від отриманого поранення.

26 грудня 2024 року правоохоронці завершили розслідування резонансного вбивства громадської діячки, колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

Після перекваліфікації злочину 18-річного жителя Дніпра В'ячеслава Зінченка обвинувачують в умисному вбивстві з мотивів національної нетерпимості. Хлопцеві загрожує довічне ув'язнення.

Адвокат підсудного Ігор Сулима повідомив, що у справі є 30 томів. У суді вивчають відео з камер спостереження та результати експертиз. Зінченко перебуває під вартою.