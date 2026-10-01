00:55  01 жовтня
Співачка MamaRika втратила голос: що сталось
08:49  01 жовтня
На Закарпатті вантажівка влетіла у чотири авто біля КПП: є загиблий
10:26  01 жовтня
На Полтавщині п'яний водій на іномарці врізався у паркан: є травмовані
UA | RU
UA | RU
01 жовтня 2026, 16:10

Вбивство Фаріон: Зінченко отримав вирок

01 жовтня 2026, 16:10
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

20-річний В'ячеслав Зінченко отримав вирок по справі про вбивство Ірини Фаріон. Його визнали винним

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

В'ячеслава Зінченка визнали винним у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Правоохоронці також підтвердили, що він в одному з месенджерів став учасником групи, яка пропагує культ насильства і жорстокості, а також расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію. У 2024 році Зінченко також долучився до ще однієї групи, пов’язаної з російською неонацистською організацією.

Саме після перебування у цих групах у нього з'явилась неприязнь до Ірини Фаріон, і у нього виник умисел на вбивство. За даними правоохоронців, Зінченко ретельно готувався до вчинення злочину – збирав конфіденційну інформацію про місце проживання та роботи жертви, стежив за нею, а також розробив детальний план її вбивства та придбав вогнепальну зброю.

Суд оголосив обвинуваченому вирок – довічне позбавлення волі.

Справа про вбивство Ірини Фаріон

Трагедія сталася 19 липня 2024 року, близько 19:20, біля будинку Ірини Фаріон на вулиці Масарика у Львові. Зловмисник здійснив один постріл у голову жертви та втік. Постраждалу доправили до лікарні, але врятувати її не вдалося – вона померла від отриманого поранення.

26 грудня 2024 року правоохоронці завершили розслідування резонансного вбивства громадської діячки, колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

Після перекваліфікації злочину 18-річного жителя Дніпра В'ячеслава Зінченка обвинувачують в умисному вбивстві з мотивів національної нетерпимості. Хлопцеві загрожує довічне ув'язнення.

Адвокат підсудного Ігор Сулима повідомив, що у справі є 30 томів. У суді вивчають відео з камер спостереження та результати експертиз. Зінченко перебуває під вартою.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
вирок убивство Фаріон Ірина
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
У роботі "Нової пошти" стався масштабний технічний збій: що відомо
01 жовтня 2026, 15:46
Військовий організував платне переведення з зони бойових дій
01 жовтня 2026, 15:40
Заморозки вночі та до +19° вдень: синоптики розповіли про погоду
01 жовтня 2026, 15:37
Прикордонники вдарили дронами по укриттях та антенах росіян
01 жовтня 2026, 14:55
Зеленський нагородив 1759 захисників України: 716 – посмертно
01 жовтня 2026, 14:51
Сили оборони уразили склади БпЛА "Рубікон" та арсенал озброєння окупантів
01 жовтня 2026, 14:50
Росія вдарила по території ядерного інституту в Києві: що відомо
01 жовтня 2026, 14:24
$8500 доларів за інвалідність: на Одещині ліквідували канал переправлення чоловіків за кордон
01 жовтня 2026, 14:23
На Рівненщині чоловік зробив посвідчення водія у чаті GPT
01 жовтня 2026, 14:20
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
Всі публікації »
Сергій Фурса
Микола Княжицький
Борислав Береза
Всі блоги »