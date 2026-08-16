Чернівецький бізнесмен Ілля Павлюк потрапив у ДТП на Вінниччині та втік з місця аварії

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Чернівецький бізнесмен Ілля Павлюк, якого журналісти називали "тіньовим куратором" групи народних депутатів від "Слуги народу", потрапив у ДТП на Вінниччині та залишив місце аварії. Згодом правоохоронці його знайшли

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на співрозмовника видання у правоохоронних органах, передає RegioNews .

За даними джерела, близько 18:00 на трасі М-30 поблизу села Садове Вінницького району зіткнулися три автомобілі: Lexus LM350h, яким керував Павлюк, Ford Edge та Volkswagen Passat.

Попередньо, правоохоронці, які прибули на місце аварії, виявили у бізнесмена ознаки алкогольного сп’яніння.

Після прибуття поліції та проведення першочергових процесуальних дій Павлюк, за даними джерела, проігнорував вимогу залишатися на місці ДТП. За ним приїхав автомобіль Mercedes Brabus, на якому бізнесмен залишив місце аварії.

Спочатку правоохоронці оголосили його в розшук. Згодом стало відомо, що Павлюка знайшли.

Наразі на місці ДТП тривають слідчі та процесуальні дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, що на Рівненщині 16-річний водій автомобіля ВАЗ на смерть збив 26-річну вагітну жінку. Її дитину також не вдалося врятувати. Неповнолітнього керманича затримали.