На Буковині чоловіку продали мотоцикл, якого не існувало

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На Буковині чоловіка обманули в інтернеті. Це сталось, коли він хотів купити мотоцикл

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

58-річний чоловік хотів купити мотоцикл. В інтернеті він побачив оголошення. Продавцю він перерахував 16 тисяч передоплати. Проте згодом продавець просто зник. Тоді чоловік зрозумів, що став жертвою шахрайства.

"Відомості про вказаний факт шахрайства поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.