Смертельна ДТП на Рівненщині: суд взяв під варту водія мікроавтобуса, який зіткнувся з мотоциклом

Фото: поліція Рівненської області

На Рівненщині суд обрав 51-річному водієві мікроавтобуса Renault Trafic запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Чоловіка підозрюють у скоєнні ДТП, у якій загинули двоє молодих людей

Про це повідомили в поліції Рівненської області, передає RegioNews .

Смертельна аварія сталася 12 серпня близько 21:00 поблизу села Берестівка Володимирецької громади.

За даними слідства, водій Renault Trafic, 51-річний житель села Довговоля, з невстановлених наразі причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мотоциклом Lifan.

Мотоциклом керував 19-річний житель села Довговоля. Унаслідок зіткнення загинули водій двоколісного та його 14-річна пасажирка, яка була без мотошолома.

Правоохоронці встановили, що мотоцикл належить 47-річному батькові загиблого хлопця. Того дня юнак лише отримав посвідчення водія та взяв транспортний засіб покататися.

Після аварії слідчі затримали водія мікроавтобуса в порядку ст. 208 КПК України та повідомили йому про підозру.

У поліції зазначили, що чоловік був тверезий.

14 серпня суд повністю задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному найсуворіший запобіжний захід — 60 діб тримання під вартою без можливості внесення застави.

Наразі досудове розслідування триває. За інкримінованою статтею чоловікові загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ввечері 13 серпня у Рівному внаслідок зіткнення з легковиком перекинулася "швидка". Постраждали троє медиків.