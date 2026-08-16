У Рівному сталася ДТП за участю Skoda та BMW: двоє постраждалих

Фото: поліція Рівненської області

У Рівному 15 серпня близько 14:40 на вулиці В’ячеслава Чорновола сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали двоє людей

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

За попередніми даними слідства, 36-річний водій Skoda, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі та зіткнувся з автомобілем BMW, за кермом якого перебував також 36-річний житель Рівного.

Внаслідок ДТП обох водіїв доставили до лікарні.

Керманичу BMW проводять оперативне втручання, інший водій проходить додаткове обстеження.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчий розпочав досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у селі Половлі на Рівненщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталась 14 серпня на вулиці Лесі Українки, травмувалися дві неповнолітні — водійка мотоцикла та пішохідка.