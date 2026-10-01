Україна вперше застосувала балістичну ракету FP-7: Зеленський показав відео

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Таке відео опублікував президент України, передає RegioNews.

За словами Володимира Зеленського, на відео - перше бойове застосування української балістичної ракети FP-7.

"Дякую за результат. Далі – виробництво. Слава Україні", - пише президент.

Слід зазначити, що ракета FP-7 має дальність ураження до 250 кілометрів та бойову частину близько 200 кілограмів. Повідомлялось, що ця ракета здатна розвивати швидкість до 1500 метрів на секунду.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що США нададуть ліцензії Україні на вироблення ракет Patriot. За словами Володимира Зеленського, українська команда вже працює над отриманням ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot, при цьому політична домовленість вже є.