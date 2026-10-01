У Харкові фанат "русского міра" зливав дані про Сили оборони
У Харкові викрили безробітного, який вирішив працювати на росіян. Тепер йому загрожує ув'язнення
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Через Telegram чоловік став спілкуватись із користувачем та передавати йому відомості про місця базування українських військових в обласному центрі. Відомо, що чоловік свідомо підтримував ідеї "русского мира".
У повідомленнях чоловік зазначав точні координати та описував особливості місцевості. Ця інформація могла бути використана для ударів по українських військових.
Тепер зраднику загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Нагадаємо, що на Львівщині викрили місцевого жителя, який виявився агентом РФ. Тепер йому загрожує в'язниця.
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