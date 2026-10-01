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01 жовтня 2026, 22:47

Окупанти вдарили по вугільному підприємству ДТЕК на Дніпропетровщині

01 жовтня 2026, 22:47
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Фото: ДТЕК
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Російські війська обстріляли адміністративну будівлю одного з вугільних підприємств ДТЕК у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки, за попередніми даними, один працівник дістав осколкові поранення

Про це повідомили у ДТЕК, передає RegioNews.

Пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу, оперативно локалізували рятувальники ДСНС.

Наразі на підприємстві триває ліквідація наслідків російської атаки.

У ДТЕК зазначають, що російські війська системно атакують підприємства компанії. Від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК зазнали понад 230 ворожих атак.

Неодноразово під російськими ударами опинялися також вугільні підприємства ДТЕК у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, що в четвер, 1 жовтня, російські військові атакували Павлоград на Дніпропетровщині.

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