Окупанти вдарили по вугільному підприємству ДТЕК на Дніпропетровщині

Фото: ДТЕК

Російські війська обстріляли адміністративну будівлю одного з вугільних підприємств ДТЕК у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки, за попередніми даними, один працівник дістав осколкові поранення

Про це повідомили у ДТЕК, передає RegioNews .

Пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу, оперативно локалізували рятувальники ДСНС.

Наразі на підприємстві триває ліквідація наслідків російської атаки.

У ДТЕК зазначають, що російські війська системно атакують підприємства компанії. Від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК зазнали понад 230 ворожих атак.

Неодноразово під російськими ударами опинялися також вугільні підприємства ДТЕК у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, що в четвер, 1 жовтня, російські військові атакували Павлоград на Дніпропетровщині.