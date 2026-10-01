Окупанти вдарили по вугільному підприємству ДТЕК на Дніпропетровщині
Російські війська обстріляли адміністративну будівлю одного з вугільних підприємств ДТЕК у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки, за попередніми даними, один працівник дістав осколкові поранення
Про це повідомили у ДТЕК, передає RegioNews.
Пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу, оперативно локалізували рятувальники ДСНС.
Наразі на підприємстві триває ліквідація наслідків російської атаки.
У ДТЕК зазначають, що російські війська системно атакують підприємства компанії. Від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК зазнали понад 230 ворожих атак.
Неодноразово під російськими ударами опинялися також вугільні підприємства ДТЕК у Дніпропетровській області.
Нагадаємо, що в четвер, 1 жовтня, російські військові атакували Павлоград на Дніпропетровщині.