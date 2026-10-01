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01 жовтня 2026, 23:40

Бензин знову дорожчає: які оновлені ціни на АЗС

01 жовтня 2026, 23:40
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Фото з відкритих джерел
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В Україні ціни на пальне лишаються нестабільними. Зараз вартість пального знову почала зростати

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 1 жовтня середні ціни на АЗС в Україні такі:

  • бензин А-95 преміум – 93,57 гривні за літр (+0,02 гривні);
  • бензин А-95 – 89,27 гривні за літр (+0,01 гривні);
  • бензин А-92 – 85,98 гривні за літр (+0,05 гривні);
  • дизпальне – 98,44 гривні за літр (+0,01 гривні);
  • автогаз – 43,93 гривні за літр (+0,01 гривні).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.

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