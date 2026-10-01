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Сергій Куюн директор "Консалтингової групи А-95" info@regionews.ua
01 жовтня 2026, 22:40

Навіщо держава ще надає пільгу у вигляді мита і дешевої електрики

01 жовтня 2026, 22:40
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Держава має загартувати мільйонерів! Уряд зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня, тобто фактично до кінця опалювального сезону.
Держава має загартувати мільйонерів! Уряд зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня, тобто фактично до кінця опалювального сезону.
Фото з відкритих джерел
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Тобто ті, кому взимку треба буде на пару градусів підігріти водичку в басейні (в будинку понад 500 квадратів, який ще треба отопити), і ті, хто готує їжу на газовій плиті в однушці якось "хруща", будуть платити за газ однакову ціну.

Наразі це буде 8000 грн за тисячу кубів, а ринкова – 23000 грн. Також відомо, що "Нафтогаз" забронював потужності по LNG у Клайпеді, ціна того газу може бути ще вищою.

Та ж ситуація з електрикою. Комусь вона потрібна для обігріву, а хтось 50 кВт задуває з того ж стовпа в електрокар, бо економить на пальному. І ціна однакова – пільгова, дотаційна.

Між тим, ті, хто використовує моторне пальне – бензин, дизель, автогаз сьогодні сплачують відповідно 30,2 грн/л, 29,3 грн/л та 17,4 грн/л податків (акциз + ПДВ). Можете порахувати, скільки сплачує кожен з вас у бюджет з використаного пального.

Не хочеш платити? Купуй "електричку", тобі до субсидованої електрики держава ще й на кордоні пільгу на ввізне мито 10% (в середньому 110 тис. грн) та акциз надасть. І це хоч з 2026 року ПДВ повернули через 7 років нульової ставки. Оціночно за 8 міс. це вже дало до держбюджету близько 4 млрд грн.

За нашими розрахунками, власник ID4 ("електричний" аналог популярного кросовера "Тігуан") економить на рік близько 250 тис. грн, якщо заряджає авто вдома, і понад 174 тис. грн – якщо раскошелиться на швидкісний комерційний чарджер.

Питання: навіщо держава ще надає пільгу у вигляді мита і дешевої електрики? Умовно, а 100 тис. грн замість 250 тис. грн власнику електрички на рік не буде достатньо?

Подивіться сайти з продажу авто, той же ID4 коштує на 600 тис. грн дешевше "дизельного" собрата. Як казав класик, яких вам ще переваг не вистачає? Чому бідна держава ще має допомагати автовласникам, які апріорі не є незахищеними прошарками населення?

Резюмую: ревізія державних витрат і перенесення оновлення бруківки на потім – дуже круто, підтримуємо, але паралельно треба переглянути багато програм щодо надання зайвих пільг і дотаційних тарифів. Може, хтось в басейні у Козині не на 2, а на 1 градус водичку теплішою зробить. Або взагалі вирішить гартуватися, хоча це навряд чи...

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бензин паливо економіка
 
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