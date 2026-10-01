Понад 35 влучань: у Херсоні російські обстріли пошкодили краєзнавчий музей

Фото: Херсонський обласний краєзнавчий музей, Facebook

У Херсоні внаслідок російського обстрілу пошкоджені монумент-гаубиця на площі перед обласним краєзнавчим музеєм та будівля самого музею — пам’ятка історії та архітектури початку XX століття, позначена "Блакитним щитом" ЮНЕСКО

Про це повідомив Херсонський обласний краєзнавчий музей, передає RegioNews .

На площі перед музеєм встановлена 122-мм гаубиця М-30. У музеї зазначають, що ця зброя стала символом визволення Херсона від німецько-нацистських загарбників під час Другої світової війни та нагадуванням про людей, які виборювали мир.

Внаслідок чергового російського обстрілу монумент зазнав осколкових пошкоджень.

"Та цього разу російські осколки понівечили гармату-ветерана. Зброя, яка колись символізувала перемогу над нацизмом, тепер посічена російським залізом", — зазначили у Херсонському обласному краєзнавчому музеї.

Пошкоджень також зазнала історична будівля музею. За даними музейників, споруда початку XX століття постраждала внаслідок російського обстрілу сусідніх будинків. На будівлі встановлений "Блакитний щит" — міжнародний знак захисту культурних цінностей.

У музеї наголошують, що ця будівля вже неодноразово потерпала від російських атак. Загалом музейники та правоохоронці зафіксували понад 35 влучань по музею з різних видів зброї.

"Росія вчергове нищить історичну пам’ять Херсона", — наголосили у музеї.

Музейники також заявили, що російські обстріли завдають шкоди історичному центру міста.

"Це черговий вияв безмежного цинізму окупантів. Вони прицільно нищать історичний центр Херсона, намагаючись стерти саму пам'ять про наше місто, залишаючи містян без домівок, пораненими та загиблими", — написали у Херсонському обласному краєзнавчому музеї.

У музеї додали, що попри російські атаки Херсон продовжує триматися, а його історична пам’ять зберігається.

Нагадаємо, що упродовж 30 вересня російські війська атакували населені пункти Херсонської області ствольною артилерією та дронами різного типу. Внаслідок обстрілів загинула 77-річна жінка, ще п’ятеро цивільних дістали поранення.