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На Рівненщині п'яний 16-річний водій на смерть збив вагітну жінку
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15 серпня 2026, 14:56

На Рівненщині п'яний 16-річний водій на смерть збив вагітну жінку

15 серпня 2026, 14:56
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Фото: Національна поліція
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На Рівненщині 16-річний водій автомобіля ВАЗ на смерть збив 26-річну вагітну жінку. Її дитину також не вдалося врятувати. Неповнолітнього керманича затримали

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

ДТП сталася 14 серпня близько 23:00 у селі Морочне на вулиці Центральній. За попередніми даними, 16-річний житель села Локниця за кермом ВАЗу наїхав на місцеву жительку, яка йшла ґрунтовим узбіччям у попутному напрямку.

Жінка перебувала на 37-му тижні вагітності. Її госпіталізували, однак від отриманих травм вона померла. Врятувати дитину також не вдалося.

Під час огляду водія прилад Dräger показав 1,9 проміле алкоголю. Поліцейські затримали неповнолітнього та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом ДТП слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху водієм у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої.

Наразі вирішується питання про повідомлення 16-річному водієві про підозру.

Нагадаємо, нещодавно в Рівному внаслідок ДТП перекинулася "швидка". Авто перекинулося на бік. Травмувався екіпаж медиків у складі трьох осіб. Попередньо, у них діагностували незначні ушкодження.

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