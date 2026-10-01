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01 жовтня 2026, 19:54

Під Ужгородом масштабна пожежа на сміттєзвалищі: горить свіже сміття

01 жовтня 2026, 19:54
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Фото: ДСНС
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Під Ужгородом знову виникла пожежа на полігоні твердих побутових відходів у селі Барвінок. Орієнтовна площа займання становить 400 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучили рятувальників з Ужгорода, Чопа та Перечина

Про це повідомило Управління ДСНС у Закарпатській області, передає RegioNews.

Повідомлення про загоряння на території полігону на вулиці Лісній надійшло до Служби порятунку 1 жовтня о 11:34.

"Вогнеборці ліквідовують поже

жу на сміттєзвалищі у Барвінку. Повідомлення про загорання на території полігону твердих побутових відходів на вулиці Лісній надійшло до Служби порятунку сьогодні об 11:34", — повідомили у ДСНС Закарпаття.

За попередніми даними, на поверхні полігону горить свіже сміття, яке нещодавно привезли на звалище. Орієнтовна площа пожежі становить 400 квадратних метрів.

До гасіння залучили пожежно-рятувальні підрозділи з Ужгорода, Чопа та Перечина.

Рятувальники продовжують роботи з ліквідації займання. Наразі ситуація перебуває під їхнім контролем.

Нагадаємо, що протягом 11 серпня рятувальники гасили пожежі на двох сміттєзвалищах у Хустському та Мукачівському районах.

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Ужгород Закарпаття Сміттєзвалище пожежа
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