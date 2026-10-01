Під Ужгородом масштабна пожежа на сміттєзвалищі: горить свіже сміття
Під Ужгородом знову виникла пожежа на полігоні твердих побутових відходів у селі Барвінок. Орієнтовна площа займання становить 400 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучили рятувальників з Ужгорода, Чопа та Перечина
Про це повідомило Управління ДСНС у Закарпатській області, передає RegioNews.
Повідомлення про загоряння на території полігону на вулиці Лісній надійшло до Служби порятунку 1 жовтня о 11:34.
"Вогнеборці ліквідовують поже
жу на сміттєзвалищі у Барвінку. Повідомлення про загорання на території полігону твердих побутових відходів на вулиці Лісній надійшло до Служби порятунку сьогодні об 11:34", — повідомили у ДСНС Закарпаття.
За попередніми даними, на поверхні полігону горить свіже сміття, яке нещодавно привезли на звалище. Орієнтовна площа пожежі становить 400 квадратних метрів.
До гасіння залучили пожежно-рятувальні підрозділи з Ужгорода, Чопа та Перечина.
Рятувальники продовжують роботи з ліквідації займання. Наразі ситуація перебуває під їхнім контролем.
Нагадаємо, що протягом 11 серпня рятувальники гасили пожежі на двох сміттєзвалищах у Хустському та Мукачівському районах.