Четверо поранених і пожежі: росіяни понад 30 разів атакували Дніпропетровщину
Російські війська протягом дня понад 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів та ударів четверо людей дістали поранення, троє з них були госпіталізовані
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Для атак російські війська застосовували безпілотники, артилерію та авіабомбу.
Найбільше від атак потерпав Павлоград. Там пошкоджена адміністративна будівля, виникли пожежі. Троє людей дістали поранення та були госпіталізовані. Ще одна постраждала — 67-річна жінка — перебуває на амбулаторному лікуванні.
У Нікопольському районі російські війська били по Нікополю, а також Покровській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах.
Унаслідок атак пошкоджені підприємство, готель, приватні будинки, два легкові та вантажний автомобілі.
У Синельниківському районі під російськими ударами опинилися Богинівська та Миколаївська громади. Там пошкоджені приватні будинки.
У Дніпрі внаслідок атаки виникла пожежа.
Нагадаємо, що 1 жовтня, російські військові атакували Павлоград на Дніпропетровщині.
Зранку 1 жовтня ворожий безпілотник влучив у будівлю школиу Солом'янському районі столиці. На щастя, ніхто не постраждав.
Окрім того, у ніч на 1 жовтня та вранці росіяни атакували Київ безпілотниками. Виникли пожежі у багатоповерхівці та на складі, постраждав чоловік.