Четверо поранених і пожежі: росіяни понад 30 разів атакували Дніпропетровщину

Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська протягом дня понад 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів та ударів четверо людей дістали поранення, троє з них були госпіталізовані

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews .

Для атак російські війська застосовували безпілотники, артилерію та авіабомбу.

Найбільше від атак потерпав Павлоград. Там пошкоджена адміністративна будівля, виникли пожежі. Троє людей дістали поранення та були госпіталізовані. Ще одна постраждала — 67-річна жінка — перебуває на амбулаторному лікуванні.

У Нікопольському районі російські війська били по Нікополю, а також Покровській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

Унаслідок атак пошкоджені підприємство, готель, приватні будинки, два легкові та вантажний автомобілі.

У Синельниківському районі під російськими ударами опинилися Богинівська та Миколаївська громади. Там пошкоджені приватні будинки.

У Дніпрі внаслідок атаки виникла пожежа.

Нагадаємо, що 1 жовтня, російські військові атакували Павлоград на Дніпропетровщині.

Зранку 1 жовтня ворожий безпілотник влучив у будівлю школиу Солом'янському районі столиці. На щастя, ніхто не постраждав.

Окрім того, у ніч на 1 жовтня та вранці росіяни атакували Київ безпілотниками. Виникли пожежі у багатоповерхівці та на складі, постраждав чоловік.