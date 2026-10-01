У школі Солом’янського району виявили 50-кілограмову бойову частину російського дрона

Фото: поліція Києва

Вибухотехніки поліції вилучили нездетоновану бойову частину російського ударного безпілотника, який вранці влучив у будівлю школи в Солом’янському районі Києва. Її вага становила близько 50 кілограмів

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews .

За даними правоохоронців, російський безпілотник "Герань-4" влучив у стіну сходової клітини між другим і третім поверхами навчального закладу. На момент атаки учні та адміністрація школи перебували в укритті.

Під час огляду місця влучання правоохоронці встановили, що бойова частина безпілотника пробила перекриття між поверхами та впала на сходи.

"Безпілотник "Герань-4” влучив у стіну сходової клітини між другим та третім поверхами навчального закладу у Солом’янському районі. Учні та адміністрація школи перебували в укритті", — повідомили у поліції Києва.

За оцінками фахівців, бойова частина важила близько 50 кілограмів. У разі її детонації вибух міг спричинити руйнування всіх чотирьох поверхів будівлі.

Вибухотехніки вилучили боєприпас із будівлі та транспортували його для подальшого знешкодження в умовах полігону.

Наразі правоохоронці продовжують документувати наслідки російської атаки.

Нагадаємо, що ворожий безпілотник влучив у будівлю школи у Солом’янському районі міста – виникло загоряння. На щастя, діти перебували в укритті.