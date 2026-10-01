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01 жовтня 2026, 23:25

З лікарні виписали дитину, якій першій в Україні пересадили легені

01 жовтня 2026, 23:25
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Фото з відкритих джерел
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В Інституті серця МОЗ України поділились доброю новиною. 13-річна дівчинка, якій нещодавно пересадили легені, була виписана з лікарні

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Зазначається, що 13-річна Діана народилась з вродженою вадою серця. Згодом це призвело до важкої легеневої гіпертензії. Єдиним шансом дитини на життя була трансплантація легень.

Операція тривала близько восьми годин. Тепер Діана може дихати самостійно. Після реабілітації вона повертається додому.

Це була перша подібна операція в Україні.

Нагадаємо, що раніше Львівські хірурги видалили у 44-річної жительки Львівщини рідкісне паразитарне утворення печінки, яке за своїми ознаками нагадувало злоякісну пухлину. Під час операції лікарям вдалося зберегти значно більше здорової тканини органа, ніж планували.

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