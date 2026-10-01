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01 жовтня 2026, 22:25

У Києві викрали військового та тримали в так званому реабілітаційному центрі

01 жовтня 2026, 22:25
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Фото з відкритих джерел
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У Києві військовий за понад 300 тисяч доларів продав квартиру. Після цього його викрали та тримали в так званому реабілітаційному центрі для алкозалежних

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

У Києві викрали 53-річного військового. Понад 30 років він жив у США, але після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну повернувся до Києва та вступив до лав ЗСУ. З початку цього року він звільнився зі служби та перебував на лікуванні.

У вересні чоловік перестав виходити на зв'язок із родичами. Його мати з США почала пошуки сина. З’ясувалось, що чоловіка силоміць помістили до так званого реабілітаційного центру, який займається лікуванням від алкогольної залежності. Військового викрали просто посеред вулиці. Одна з підозрюваних навіть перед викраденням стежила за чоловіком, а згодом переконувала свідків, що все законно і хвилюватися не варто.

Як з'ясували правоохоронці, причиною викрадення стали гроші. Військовий отримав 300 тисяч доларів від продажу квартири за допомогою знайомого. Проте цей знайомий разом із іншими зловмисниками організували викрадення чоловіка. Зокрема, його знайомий вкрав з його житла частину грошей від продажу квартири – 75 000 доларів та документи про угоду. Підозру отримали четверо людей.

"Знайомий, який допомагав продати квартиру, перебуває під вартою без права застави. Один з підозрюваних у викраденні – під цілодобовим домашнім арештом. Щодо двох іншим питання про запобіжний захід ще не вирішено", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП викрили масштабну схему заволодіння нафтопродуктами "Укрнафти" та легалізації коштів від продажу. Йдеться про 100 тисяч тонн нафтопродуктів.

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