Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У Рівному правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство. Нападника розшукали менш ніж за годину після інциденту. До встановлення його місцеперебування були залучені оперативники Рівненського районного управління поліції та патрульні екіпажі.

Повідомлення про подію надійшло на спецлінію 102 26 січня близько 20:20. До поліції звернулася 26-річна жителька Рівного. Вона повідомила, що поблизу магазину на вулиці Героїв Небесної Сотні невідомий поранив її чоловіка. На місце одразу скерували наряди поліції та медиків.

Нападника затримали оперативно

За попередніми даними, між двома місцевими жителями віком 29 і 50 років виник раптовий конфлікт. Старший із чоловіків перебував у стані алкогольного сп’яніння. Під час сварки він завдав опоненту ножового поранення в голову. Після цього знаряддя пошкодилося, а нападник викинув рукоятку та залишив місце події. Потерпілого госпіталізували до лікарні для надання необхідної допомоги.

Патрульні поліцейські неподалік залізничного вокзалу виявили групу осіб, які могли бути причетні до події. Серед них оперативники встановили і самого підозрюваного. Слідчий затримав 50-річного жителя Рівного та повідомив йому про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, у Рівному судили чоловіка, який під час розпивання алкоголю завдав 36-річному гостю не менше чотирьох смертельних ножових поранень шиї, після чого затягнув тіло до ванни, загорнув у туристичну палатку, впакував у валізу та викинув на смітник.