У Кривому Розі жінка каструлею забила матір до смерті

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Це сталось у Центрально-Міському районі. 32-річна жінка забила до смерті 56-річну матір. Попередньо, між ними сталась сварка, під час якої донька вхопила металеву каструлю та била нею матір по голові, доки та не померла.

Правоохоронці затримали жінку. Відомо, що ще наприкінці минулого року її також позбавили батьківських прав на дитину, а ще у лютому 11-річну дівчинку вилучили з сім’ї соціальні служби через те, що її матір пропивала державну допомогу на дитину, а умови у будинку були невідповідні.

