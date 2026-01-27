12:40  27 січня
У Запоріжжі неповнолітній стріляв у повітря і поранив себе
10:48  27 січня
Різала ножем, звʼязувала та морила голодом: у Києві жінка катувала 9-річного сина
08:57  27 січня
У Миколаєві в сміттєвому контейнері знайшли новонароджену дитину
UA | RU
UA | RU
27 січня 2026, 13:15

У Кривому Розі жінка каструлею забила матір до смерті

27 січня 2026, 13:15
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Трагедія сталась в одному з районів Кривого Рогу, в приватному будинку. Правоохоронці затримали жінку

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Це сталось у Центрально-Міському районі. 32-річна жінка забила до смерті 56-річну матір. Попередньо, між ними сталась сварка, під час якої донька вхопила металеву каструлю та била нею матір по голові, доки та не померла.

Правоохоронці затримали жінку. Відомо, що ще наприкінці минулого року її також позбавили батьківських прав на дитину, а ще у лютому 11-річну дівчинку вилучили з сім’ї соціальні служби через те, що її матір пропивала державну допомогу на дитину, а умови у будинку були невідповідні.

Нагадаємо, раніше затримали чоловіка, який на Житомирщині вбив людину через те, що приревнував жінку. Він сховав тіло, а потім кілька років ховався від слідства.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
убивство поліція Дніпро
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
У разі проблем із водою на Троєщині робитимемо вбиральні "як у селі" – Бахматов
27 січня 2026, 13:25
У ДСНС показали кадри ліквідації наслідків ворожої атаки на Львівщині
27 січня 2026, 12:47
Десятки тисяч "зеленими" за діагноз: на Одещині викрили медиків, які торгували довідками для ухилянтів
27 січня 2026, 12:45
У Запоріжжі неповнолітній стріляв у повітря і поранив себе
27 січня 2026, 12:40
На Черкащині під час затримання зловмисник застрелив чотирьох поліцейських
27 січня 2026, 12:35
На Львівщині зупинили бус із прихованою контрабандою на 600 тисяч гривень
27 січня 2026, 12:15
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
27 січня 2026, 12:04
Росіяни повторно вдарили по енергооб’єкту ДТЕК в Одесі: руйнування колосальні
27 січня 2026, 11:50
У Кам'янському через тривалі відключення світла люди перекрили центр міста
27 січня 2026, 11:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віталій Портніков
Андрій Герус
Всі блоги »