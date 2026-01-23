Вбив, поклав у валізу і викинув на смітник: у Рівному судили чоловіка, який жорстоко вбив знайомого

Ілюстративне фото

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Сам злочин стався в березні 2022 року. Жителька Рівного звернулась до поліції та повідомила про зникнення батька. Згодом стало відомо, що на сміттєзвалищі в селі Бармаки, неподалік Рівного, у валізі виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.

З'ясувалось, що під час розпивання алкоголю чоловік умисно завдав 36-річному гостю не менше чотирьох колото-різаних поранень шиї, внаслідок чого той помер на місці. Після вбивства обвинувачений затягнув тіло покійника до ванни, роздягнув, загорнув у туристичну палатку та, впакувавши у валізу, викинув на смітник. Трохи менше ніж за тиждень покійника у валізі виявили на сміттєзвалищі неподалік Рівного.

Суд першої інстанції призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на 10 років. Проте він підтримав апеляційну скаргу захисника й просив перекваліфікувати його дії та звільнити його з місця позбавлення волі.

Однак обвинувачення було проти. Зокрема, прокурор вказав, що чоловік так і не зміг пояснити, чому після нанесення потерпілому смертельних ножових поранень не викликав медичну допомогу та працівників поліції для фіксації події, для чого переміщав покійника по квартирі, роздягнув та викинув у валізі на смітник.

Апеляційний суд вирішив не змінювати покарання.

