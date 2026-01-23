19:08  23 січня
На вихідних в Україні сніжитиме, подекуди очікується до 15 градусів морозу
18:09  23 січня
Київ патрулюватимуть охоронці із зарядними станціями
13:42  23 січня
Росіяни вдарили по агропідприємству на Чернігівщині: четверо поранених
UA | RU
UA | RU
23 січня 2026, 19:35

Вбив, поклав у валізу і викинув на смітник: у Рівному судили чоловіка, який жорстоко вбив знайомого

23 січня 2026, 19:35
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Рівненський апеляційний суд розглянув справу щодо умисного вбивства. Обвинувачений просив пом'якшити його покарання

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Сам злочин стався в березні 2022 року. Жителька Рівного звернулась до поліції та повідомила про зникнення батька. Згодом стало відомо, що на сміттєзвалищі в селі Бармаки, неподалік Рівного, у валізі виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.

З'ясувалось, що під час розпивання алкоголю чоловік умисно завдав 36-річному гостю не менше чотирьох колото-різаних поранень шиї, внаслідок чого той помер на місці. Після вбивства обвинувачений затягнув тіло покійника до ванни, роздягнув, загорнув у туристичну палатку та, впакувавши у валізу, викинув на смітник. Трохи менше ніж за тиждень покійника у валізі виявили на сміттєзвалищі неподалік Рівного.

Суд першої інстанції призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на 10 років. Проте він підтримав апеляційну скаргу захисника й просив перекваліфікувати його дії та звільнити його з місця позбавлення волі.

Однак обвинувачення було проти. Зокрема, прокурор вказав, що чоловік так і не зміг пояснити, чому після нанесення потерпілому смертельних ножових поранень не викликав медичну допомогу та працівників поліції для фіксації події, для чого переміщав покійника по квартирі, роздягнув та викинув у валізі на смітник.

Апеляційний суд вирішив не змінювати покарання.

Нагадаємо, раніше у Києві 28-річний чоловік на очах у зв'язаного батька жорстоко вбив 89-річну бабусю, б'ючи її чайником та задушивши, а потім намагався вбити власну матір.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
убивство суд Рівне
Вирізав око і частину вуха: у Харкові чоловік жорстоко розправився із літньою сусідкою
22 січня 2026, 19:15
14 років ув'язнення: на Харківщині засудили військового за вбивство
22 січня 2026, 08:38
Зґвалтував і задушив прямо посеред вулиці: у Рівному іноземцю винесли вирок за вбивство жінки
21 січня 2026, 20:50
Всі новини »
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
ФОПи можуть отримати до 15 000 грн і кредити 0% на енергогенератори: деталі програми
23 січня 2026, 21:18
На Львівщині чоловік відкрив вогонь по працівникам ТЦК та намагався втекти зустрічною смугою
23 січня 2026, 21:00
У Чернігівській області викрито корупційну схему в податковій: повідомлено про підозру трьом посадовцям
23 січня 2026, 20:29
В Еміратах українська делегація веде історичні тристоронні переговори з Росією та США: що відомо
23 січня 2026, 20:15
Втік прямо з авто, коли їхав до пункту збору: на Полтавщині судили чоловіка, який ухилився від мобілізації
23 січня 2026, 19:55
У столиці попрощалися із засновником видавництва "Наш Формат" Владиславом Кириченком
23 січня 2026, 19:50
На Донеччині внаслідок атаки ворожого БпЛА загинув боєць бригади "Лють" Владислав Симкович
23 січня 2026, 19:49
У Сумах 11-річний хлопчик провалився під кригу: патрульним вдалось уникнути трагедії
23 січня 2026, 19:30
Стало відомо, хто вніс заставу за Тимошенко
23 січня 2026, 19:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »