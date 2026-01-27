17:25  27 января
27 января 2026, 18:07

В Ровно 50-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил 29-летнего ножом в голову: подозреваемого задержали

27 января 2026, 18:07
Фото: Национальная полиция Украины
Правоохранители оперативно установили местонахождение мужчины, подозреваемого в ножевом нападении на местного жителя, пострадавшего госпитализировали

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровно правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство. Нападавшего разыскали менее чем через час после инцидента. К установлению его местонахождения были привлечены оперативники Ровенского районного управления полиции и патрульные экипажи.

Сообщение о событии поступило на спецлинию "102" 26 января около 20:20. В полицию обратилась 26-летняя жительница Ровно. Она сообщила, что вблизи магазина на улице Героев Небесной Сотни неизвестный ранил ее мужа. На место направили наряды полиции и медиков.

Нападающего задержали оперативно

Согласно предварительным данным, между двумя местными жителями в возрасте 29 и 50 лет возник внезапный конфликт. Старший мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время ссоры он нанес оппоненту ножевое ранение в голову. После этого орудие повредилось, а нападающий выбросил рукоятку и покинул место происшествия. Пострадавший госпитализирован в больницу для оказания необходимой помощи.

Патрульные полицейские у железнодорожного вокзала обнаружили группу лиц, которые могли быть причастны к происшествию. Среди них оперативники установили и самого подозреваемого. Следователь задержал 50-летнего жителя Ровно и сообщил ему о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, в Ровно судили мужчину, который во время распития алкоголя нанес 36-летнему гостю не менее четырех смертельных ножевых ранений шеи, после чего затянул тело в ванну, завернул в туристическую палатку, упаковал в чемодан и выбросил на свалку.

27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
