Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровно правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство. Нападавшего разыскали менее чем через час после инцидента. К установлению его местонахождения были привлечены оперативники Ровенского районного управления полиции и патрульные экипажи.

Сообщение о событии поступило на спецлинию "102" 26 января около 20:20. В полицию обратилась 26-летняя жительница Ровно. Она сообщила, что вблизи магазина на улице Героев Небесной Сотни неизвестный ранил ее мужа. На место направили наряды полиции и медиков.

Нападающего задержали оперативно

Согласно предварительным данным, между двумя местными жителями в возрасте 29 и 50 лет возник внезапный конфликт. Старший мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время ссоры он нанес оппоненту ножевое ранение в голову. После этого орудие повредилось, а нападающий выбросил рукоятку и покинул место происшествия. Пострадавший госпитализирован в больницу для оказания необходимой помощи.

Патрульные полицейские у железнодорожного вокзала обнаружили группу лиц, которые могли быть причастны к происшествию. Среди них оперативники установили и самого подозреваемого. Следователь задержал 50-летнего жителя Ровно и сообщил ему о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, в Ровно судили мужчину, который во время распития алкоголя нанес 36-летнему гостю не менее четырех смертельных ножевых ранений шеи, после чего затянул тело в ванну, завернул в туристическую палатку, упаковал в чемодан и выбросил на свалку.