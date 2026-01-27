З'явилися нові подробиці розстрілу поліцейських на Черкащині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Нападником, який 27 січня застрелив чотирьох поліцейських у Черкаській області, виявився 59-річний колишній військовий

Як передає RegioNews, про це керівник поліції Черкащини Олег Гудима розповів на брифінгу.

Як зазначається, чоловік у бронежилеті влаштував засідку в лісопосадці та відкрив вогонь з автоматичної зброї.

"Підозрюваний в замаху на вбивство – це місцевий мешканець 59 років, колишній військовослужбовець. На яких підставах він звільнений із війська – зараз перевіряємо", – йдеться у повідомленні.

Стрілка ліквідували. Його дії кваліфіковано за статтею про вбивство працівника правоохоронного органу.

Як повідомлялось, 27 січня у Черкаській області під час затримання чоловіка, якого розшукували за вбивство, відбулась стрілянина. Внаслідок інциденту загинули четверо поліцейських.