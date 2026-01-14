18:59  14 січня
14 січня 2026, 20:40

Холодно на вулиці: 4 правила, як уберегтися від обмороження та переохолодження

14 січня 2026, 20:40
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
З настанням холодів питання безпеки на морозі стає особливо актуальним

Про ознаки обмороження, першу допомогу та способи профілактики переохолодження Громадському радіо розповів Володимир Курпіта, гендиректор Центру громадського здоров’я.

Переохолодження: що це і як уникнути

Температура тіла людини зазвичай коливається між 36,6 та 37 градусів. Якщо вона падає нижче 35 градусів, це вже вважається переохолодженням, тобто станом, коли організм не може компенсувати втрату тепла через зовнішні умови.

"Переохолодження зазвичай виникає при високій вологості та сильному вітрі, і може статися не лише при мінусових температурах, але навіть при +4 градусах, якщо поєднуються ці умови", – пояснив Курпіта.

Щоб захиститися, експерт радить дотримуватися простих правил:

  1. Одягатися шарами. Краще обирати вільний одяг із натуральних тканин, уникати синтетики та обтягуючого одягу.
  2. Захищати найуразливіші ділянки. Голова, руки, ніс і вуха мерзнуть найшвидше – носіть шапку, рукавички, шарф.
  3. Мати запасний сухий одяг. Якщо речі промокли або промерзли, переодягання допомагає швидко відновити тепло.
  4. Уникати алкоголю. На холоді алкоголь дає хибне відчуття тепла, знижує сприйняття холоду та підвищує ризик переохолодження.

Обмороження: як розпізнати та коли викликати швидку

Обмороження – це локальне ураження шкіри під дією низьких температур. На відміну від переохолодження, що впливає на весь організм, обмороження зачіпає конкретні ділянки.

"Першою ознакою обмороження є поблідіння шкіри. Далі можуть з’являтися відчуття оніміння, поколювання, а з часом – почервоніння, пухирі або навіть некроз тканин", – розповів Курпіта.

Викликати швидку слід у випадках:

  • якщо уражена значна ділянка шкіри;
  • якщо виникає сильний біль або оніміння не минає;
  • якщо є ознаки загального переохолодження (тремтіння, слабкість, порушення свідомості).

Чи допоможуть грілки

Для першої допомоги при обмороженні можна використовувати теплі, але не гарячі грілки. Важливо не розігрівати уражені ділянки різко, адже це може пошкодити тканини. Оптимально – обережно зігрівати руки чи ноги теплим одягом, теплими компресами або контактним теплом тіла іншої людини.

Експерт наголошує: головне – профілактика. Дотримання правил одягання, уникання тривалого перебування на холоді та своєчасне переодягання у сухий одяг допомагають значно знизити ризик переохолодження та обмороження.

Нагадаємо, раніше RegioNews публікував рекомендації МОЗ, що робити, коли немає тепла вдома.

