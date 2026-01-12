Що робити, коли немає тепла вдома – рекомендації МОЗ
Російські обстріли української енергетики та доволі холодна зима подекуди залишають українців без тепла в домівках. Міністерство охорони здоров’я зібрало поради, як безпечно зігрітися, коли немає опалення
Про це йдеться у повідомленні МОЗ, передає RegioNews.
Вдягайтеся тепло
- Одягайте кілька шарів: термобілизна, штани з натуральних тканин, в’язані речі, теплі шкарпетки.
- Додатково можна вкриватися пледом або ковдрою.
Вживайте теплі страви та напої
- Гарячий чай, кава, супи допоможуть зігрітися.
- Використовуйте термос, щоб зберегти тепло, якщо немає світла.
Грілки та пляшки з теплою водою
- Наповнюйте грілку лише на 2/3 і загортайте у рушник.
- Не притуляйтеся відкритою частиною, щоб не обпектися.
Рухайтеся
- Легка фізична активність або руханка допомагають зігрітися.
Зберігайте природне тепло
- Заклейте щілини вікон, щоб уникнути протягів.
- Вдень відкривайте штори на сонці, вночі – закривайте.
Не зігрівайтеся алкоголем чи курінням
- Алкоголь і тютюн погіршують кровообіг і швидко охолоджують внутрішні органи.
Дотримуйтесь пожежної безпеки
- Не використовуйте газову плиту чи духовку для обігріву.
- Свічки та інші відкриті джерела вогню залишайте під наглядом.
Якщо в вашому домі живуть літні люди, сім'ї з дітьми чи люди з інвалідністю, перевірте, чи все у них добре і чи не потребують вони допомоги. Поділіться теплими речами з тими, хто цього потребує.
