Що робити, коли немає тепла вдома – рекомендації МОЗ

Російські обстріли української енергетики та доволі холодна зима подекуди залишають українців без тепла в домівках. Міністерство охорони здоров’я зібрало поради, як безпечно зігрітися, коли немає опалення

передає RegioNews.

Вдягайтеся тепло

Одягайте кілька шарів: термобілизна, штани з натуральних тканин, в’язані речі, теплі шкарпетки.

Додатково можна вкриватися пледом або ковдрою.

Вживайте теплі страви та напої

Гарячий чай, кава, супи допоможуть зігрітися.

Використовуйте термос, щоб зберегти тепло, якщо немає світла.

Грілки та пляшки з теплою водою

Наповнюйте грілку лише на 2/3 і загортайте у рушник.

Не притуляйтеся відкритою частиною, щоб не обпектися.

Рухайтеся

Легка фізична активність або руханка допомагають зігрітися.

Зберігайте природне тепло

Заклейте щілини вікон, щоб уникнути протягів.

Вдень відкривайте штори на сонці, вночі – закривайте.

Не зігрівайтеся алкоголем чи курінням

Алкоголь і тютюн погіршують кровообіг і швидко охолоджують внутрішні органи.

Дотримуйтесь пожежної безпеки

Не використовуйте газову плиту чи духовку для обігріву.

Свічки та інші відкриті джерела вогню залишайте під наглядом.

Якщо в вашому домі живуть літні люди, сім'ї з дітьми чи люди з інвалідністю, перевірте, чи все у них добре і чи не потребують вони допомоги. Поділіться теплими речами з тими, хто цього потребує.

