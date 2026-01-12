21:22  12 січня
Зеленський звільнив голову Волинської ОДА
19:33  12 січня
Росіяни знову атакували цивільні судна в українських портах
16:12  12 січня
В Україні утримаються морози: де завтра буде -20 градусів
UA | RU
UA | RU
12 січня 2026, 20:40

Що робити, коли немає тепла вдома – рекомендації МОЗ

12 січня 2026, 20:40
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Російські обстріли української енергетики та доволі холодна зима подекуди залишають українців без тепла в домівках. Міністерство охорони здоров’я зібрало поради, як безпечно зігрітися, коли немає опалення

Про це йдеться у повідомленні МОЗ, передає RegioNews.

Вдягайтеся тепло

  • Одягайте кілька шарів: термобілизна, штани з натуральних тканин, в’язані речі, теплі шкарпетки.
  • Додатково можна вкриватися пледом або ковдрою.

Вживайте теплі страви та напої

  • Гарячий чай, кава, супи допоможуть зігрітися.
  • Використовуйте термос, щоб зберегти тепло, якщо немає світла.

Грілки та пляшки з теплою водою

  • Наповнюйте грілку лише на 2/3 і загортайте у рушник.
  • Не притуляйтеся відкритою частиною, щоб не обпектися.

Рухайтеся

  • Легка фізична активність або руханка допомагають зігрітися.

Зберігайте природне тепло

  • Заклейте щілини вікон, щоб уникнути протягів.
  • Вдень відкривайте штори на сонці, вночі – закривайте.

Не зігрівайтеся алкоголем чи курінням

  • Алкоголь і тютюн погіршують кровообіг і швидко охолоджують внутрішні органи.

Дотримуйтесь пожежної безпеки

  • Не використовуйте газову плиту чи духовку для обігріву.
  • Свічки та інші відкриті джерела вогню залишайте під наглядом.

Якщо в вашому домі живуть літні люди, сім'ї з дітьми чи люди з інвалідністю, перевірте, чи все у них добре і чи не потребують вони допомоги. Поділіться теплими речами з тими, хто цього потребує.

Нагадаємо, в соцмережах мешканці одного з київських будинків повідомляють про прорив труб. Через те, що комунальники не спустили воду, система опалення в будинку вийшла з ладу.

Раніше повідомлялося, що в понеділок, 12 січня, в Україні утримаються морози. Місцями стовпчики термометрів опустяться нижче -20 градусів. Окрім того, RegioNews повідомляло про те, якою буде погода у січні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
погода Україна війна українці МОЗ мороз зима рекомендації
На Закарпатті зафіксували рекордні снігопади
09 січня 2026, 19:14
Всі новини »
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Президент змінив голову Тернопільської ОДА
12 січня 2026, 21:46
Новорічний настрій: у Києві іноземець прикрасив ялинку наркотиками
12 січня 2026, 21:35
Зеленський звільнив голову Волинської ОДА
12 січня 2026, 21:22
"Почали вибухати труби опалення": жителька Києва розповіла, що стається в її будинку під час блекаутів
12 січня 2026, 21:15
Подвійна аварія на Житомирщині: є постраждаий
12 січня 2026, 20:55
Наступною поразкою Росії має стати Україна
12 січня 2026, 19:59
Росіяни знову атакували цивільні судна в українських портах
12 січня 2026, 19:33
Нацбанк знову оновив курс долара
12 січня 2026, 19:15
На Прикарпатті чиновниця управління освіти "заробила" на схемі з пальним
12 січня 2026, 18:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Сергій Фурса
Юрій Касьянов
Віталій Портніков
Всі блоги »